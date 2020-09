Ufficiale: Magrassi in prestito al Pontedera

Arriva in prestito per un anno dalla Virtus Entella. Andrea Magrassi è un nuovo attaccante del Pontedera. Il club lo ha annunciato sul proprio sito:

“L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Magrassi, superando la concorrenza di tantissime squadre di Serie C interessate al giocatore. Fondamentale è stata la volontà del ragazzo, che ha voluto fortemente di vestire la maglia Granata. Il giocatore, di proprietà della Virtus Entella, arriva in prestito per un anno.

Ad Andrea va l’in bocca al lupo da parte di tutta la società!”.

Foto: logo Pontedera