Ufficiale: Maeda lascia il Celtic e firma per l’Ipswich in Premier League

25/07/2026 | 13:40:06

Daizen Maeda lascia la Scozia e il Celtic dopo quattro stagioni, impreziosite da 79 gol fra tutte le competizioni, e diventa il primo giapponese della storia dell’Ipswich Town. Ha firmato con gli inglesi un contratto fino al 2029.

Il comunicato dell’Ipswich: “L’Ipswich Town è orgoglioso di annunciare l’ingaggio dell’attaccante internazionale giapponese Daizen Maeda. Daizen è il primo giocatore giapponese a unirsi ai Blues e arriva dalla squadra della Scottish Premiership Celtic per una cifra non rivelata, firmando un contratto fino all’estate del 2029. A 28 anni, Daizen ha rappresentato il suo paese in 30 occasioni, segnando cinque gol, l’ultimo dei quali è arrivato ai Mondiali FIFA di questa estate, dove ha segnato in un pareggio per 1-1 contro la Svezia in Texas. Durante il suo periodo al Celtic ha segnato 79 gol in 212 partite, aiutando la sua squadra a vincere cinque campionati e cinque coppe nazionali, oltre a una serie di premi individuali. Ora si unisce alla squadra del Town di Gary O’Neil in vista della stagione 2026/27 di Premier League ed è il quinto nuovo arrivo estivo del club”.

Le prime parole di Maeda: “Sono molto orgoglioso di aver firmato per l’Ipswich Town. Ho sempre sognato di giocare in Premier League e sono molto felice di poter realizzare questo sogno con questo club. Ho adorato tutte le conversazioni con il club e mi hanno fatto sentire molto benvenuto. Il mio obiettivo sarà sempre lottare duramente, segnare gol e fornire assist alla mia squadra – correrò sempre e darò tutto quello che ho. Sono entusiasta di conoscere meglio il club e di conoscere i tifosi”.

Foto: Sito Ipswich