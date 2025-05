Ufficiale: Macheda rinnova con l’Asteras Tripolis

22/05/2025 | 16:49:07

Federico Macheda, ex attaccante di Manchester United e Sampdoria, rinnova il contratto con l’Asteras Tripolis fino al 2026, come comunicato dal club greco: “Annunciamo il rinnovo della collaborazione con quattro calciatori della squadra, che con la loro presenza confermano le grandi ambizioni che nutrono nei confronti del nostro club. i tratta di Nikos Kaltsas, Federico Macheda, Julian Bartolo e Nikos Papadopoulos che hanno rinnovato il loro contratto; insieme aspiriamo a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Auguriamo ai nostri calciatori salute e buona fortuna per la nuova stagione”.

