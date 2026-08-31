Ufficiale: Macchioni nuovo giocatore della Carrarese. Arriva dal Sassuolo

31/08/2026 | 13:25:44

Ufficiale, Macchioni nuovo giocatore della Carrarese. C’è il comunicato ufficiale: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Macchioni sino al 30 giugno 2027.

Il classe 2006 è un difensore centrale moderno di piede destro, che si distingue per una struttura fisica imponente che gli permette di dominare nei duelli aerei e nei contrasti corpo a corpo. La sua vera forza risiede nella capacità di abbinare a questa fisicità straripante anche una buona velocità nel lungo, dote che lo rende efficace anche nelle marcature preventive e nel recupero a campo aperto.

Cresciuto calcisticamente nel Sassuolo, dopo una lunga trafila nelle squadre giovanili, è diventato un pilastro della Primavera neroverde, disputando 50 partite in 2 anni.

Nel maggio scorso la soddisfazione dell’esordio in prima squadra, in Serie A contro il Parma, seguito dall’apparizione contro il Cesena in Coppa Italia nel debutto stagionale della squadra romagnola e dalla titolarità conquistata alla prima giornata di Serie A, in cui il Sassuolo di Aquilani ha sfidato l’Atalanta.

Benvenuto a Carrara, Tommaso!”

foto sito carrarese