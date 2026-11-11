Ufficiale: Maatsen rinnova con l’Aston Villa

11/11/2026 | 17:12:52

L’Aston Villa ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Ian Maatsen. Il terzino olandese, nonostante i 24 anni, è già alla terza stagione nel club di Birmingham, dopo le esperienze al Chelsea e al Borussia Dortmund. Vestirà i colori dei Villans fino al 2032: “L’Aston Villa è lieto di annunciare che Ian Maatsen ha firmato un nuovo contratto con il club. L’internazionale olandese ha dedicato il suo futuro all’Aston Villa, continuando il suo percorso in color claret e blue dopo aver recentemente raggiunto la sua centesima presenza con il club sotto la guida di Unai Emery. Da quando è arrivato al Villa Park, Maatsen è diventato un membro importante della rosa titolare, impressionando i tifosi con la sua velocità, energia e qualità offensiva sulla fascia sinistra. A soli 24 anni, Maatsen continua a svilupparsi come uno dei talenti più brillanti del calcio e ha avuto un ruolo chiave nel progresso del Villa sia a livello nazionale che europeo”.

Foto: Sito Aston Villa