Ufficiale: Lykogiannis rinnova con il Bologna fino al 2026

Charalampos Lykogiannis sarà ancora al Bologna. A comunicarlo è stata la stessa società rossoblù sul proprio sito, annunciando il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Questa la nota del club: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Charalampos Lykogiannis fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione”.

Charalampos Lykogiannis has extended his contract with the Rossoblù until 2026 #WeAreOne

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 12, 2025