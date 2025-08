Ufficiale: Luuk De Jong è un nuovo giocatore del Porto

03/08/2025 | 20:01:59

A sorpresa, il Porto annuncia De Jong. Il comunicato: Luuk de Jong è stata la grande sorpresa della presentazione ed è il nuovo numero 26 del FC Porto. A 34 anni, l’attaccante internazionale olandese arriva alla Invicta a parametro zero e firma un contratto valido per una stagione con opzione per un’altra. Il centravanti di 1,88 m ha iniziato una proficua carriera al De Graafschap, si è trasferito al Twente nel 2009 e ha messo a segno 59 gol e 37 assist nelle tre stagioni in cui ha rappresentato il club di Enschede, contribuendo in modo decisivo alla conquista di un campionato, di una Coppa e di due Supercoppe dei Paesi Bassi. Dopo una tappa in Germania, durante la quale ha giocato per il Borussia Mönchengladbach, e un’altra in Inghilterra, durante il prestito al Newcastle, è tornato a casa ed è diventato un idolo tra i tifosi del PSV. 186 gol, 98 assist, un premio di Miglior Giocatore della Eredivisie, due titoli di Capocannoniere, cinque campionati nazionali, una Coppa e altre quattro Supercoppe vinte a Eindhoven contribuiscono a spiegare questo status. Nel frattempo ha anche indossato le maglie del Siviglia e del Barcellona, ha vinto un’Europa League in Andalusia e ha totalizzato 39 presenze con la nazionale olandese. Fresco vincitore del campionato olandese per la sesta volta, l’esperto goleador va a rinforzare la rosa del FC Porto e le opzioni offensive di Francesco Farioli.

Foto: sito porto