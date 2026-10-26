Ufficiale: Lulli rinnova con la Roma fino al 2031

26/10/2026 | 16:19:43

Emanuele Lulli, una delle note più positive dell’inizio di stagione della Roma, ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi fino al 2031. Il laterale classe 2007, alla prima stagione con i professionisti, ha anche trovato il primo gol all’Olimpico, nel match vinto 2-0 contro il Genoa. Il comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli.