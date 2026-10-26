Ufficiale: Lulli rinnova con la Roma fino al 2031
26/10/2026 | 16:19:43
Emanuele Lulli, una delle note più positive dell’inizio di stagione della Roma, ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi fino al 2031. Il laterale classe 2007, alla prima stagione con i professionisti, ha anche trovato il primo gol all’Olimpico, nel match vinto 2-0 contro il Genoa. Il comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli.
L’esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031.
Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell’appartenenza ai colori giallorossi.
Complimenti, Emanuele!”.
Foto: Sito Roma