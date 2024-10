Ufficiale: Lukaku non convocato dal Belgio. Il CT: “Difficilmente regge i 90′. Vedremo a novembre”

Il Belgio ha annunciato la lista dei convocati per le sfide contro Italia e Francia. Sono tre le novità del CT Domenico Tedesco: Malick Fofana (Lione), Matte Smets (Genk) e Cyril Ngonge (Napoli), mentre mancano Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku .

“Nei momenti importanti, come i Mondiali, Kevin ci sarà. Adesso si concentra sul suo corpo e ha chiesto di non essere presente. Spero che Lukaku sia con noi a novembre, ma vedremo. Dipende da lui, dalla sua forma fisica. Al momento difficilmente riesce a tenere 90 minuti”, ha detto Tedesco in conferenza.

Foto: twitter Belgio