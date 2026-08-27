Ufficiale: Luka Topalovic è un nuovo calciatore della Carrarese

27/08/2026 | 11:06:14

La Carrarese ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive di Luka Topalovic.

Ecco il comunicato:

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e relativo contro riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luka Topalović sino al 30 giugno 2027.

Il centrocampista sloveno, classe 2006, nasce principalmente come trequartista, ma può agire anche come centrocampista centrale o mezzala in un centrocampo a tre, spiccando per la capacità di mettersi in luce con precisi e puntuali lanci e passaggi filtranti.

Inoltre, possiede un’ottima tecnica individuale, dimostrata dalla facilità con la quale riesce ad eseguire spesso passaggi di prima intenzione e arrivare con facilità alla conclusione.

È alto 187 cm e vanta una struttura corporea importante che lo aiuta nei contrasti e negli inserimenti senza palla.

In carriera, dopo aver disputato 50 presenze nella prima divisione slovena, precisamente al NK Domzale, si è trasferito all’Inter nella stagione 2024/2025, diventando un pilastro in un primo momento della Primavera nerazzurra e successivamente della squadra Under 23.

Per Luka, anche la soddisfazione di 2 presenze in Serie A, con la maglia della prima squadra.

Benvenuto a Carrara, Luka!”.

Foto: sito Carrarese