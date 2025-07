Ufficiale: Luiz Felipe è un nuovo calciatore del Rayo Vallecano

07/07/2025 | 11:48:00

Nuova avventura per Luiz Felipe. Dopo appena sei mesi all’Olympique Marsiglia, il difensore italo-brasiliano saluta la Ligue 1 e torna in Spagna, dove vestirà la maglia del Rayo Vallecano. Il club madrileno ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del classe 1997: Il Rayo Vallecano di Madrid e Luiz Felipe hanno raggiunto un accordo che porterà il giocatore nella nostra squadra. Il difensore centrale vanta una lunga esperienza con la Lazio, dove ha giocato per cinque stagioni. Conosce bene anche la Liga, avendo militato nel Real Betis nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Ora approda al Rayo Vallecano dopo una stagione all’Olympique Marsiglia. Benvenuto Luiz Felipe!”

Foto: insta vallecano