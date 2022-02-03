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Ufficiale: Luiz Adriano firma per il Fraport TAV Antalyaspor

04.02.2022 | 00:15

L’ex attaccante del Milan, Luiz Adriano, riparte dalla Turchia firmando per l’Antalyaspor. Ecco il Tweet ufficiale della società Turca:

FOTO: Twitter Atalyaspor

 