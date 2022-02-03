Ufficiale: Luiz Adriano firma per il Fraport TAV Antalyaspor
04.02.2022 | 00:15
L’ex attaccante del Milan, Luiz Adriano, riparte dalla Turchia firmando per l’Antalyaspor. Ecco il Tweet ufficiale della società Turca:
FOTO: Twitter Atalyaspor
🔥 Hoş Geldin Luiz Adriano!
Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/szM5eAk9nI
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022