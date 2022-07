Ufficiale: Luis Henrique torna al Botafogo

Luis Henrique saluta la Francia e Marsiglia e torna in Brasile. Sarà lui infatti il nuovo attaccante del Botafogo. Per il ventenne si tratta di un ritorno. Il suo arrivo è in prestito fino al Giugno del 2023. L’annuncio del ritorno dell’attaccante è stato dato dai canali social del club brasiliano.

Foto: Sito Botafogo