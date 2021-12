Ufficiale: Luis Fabiano si ritira dal calcio giocato a 41 anni

Luis Fabiano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 41 anni. L’attaccante brasiliano, svincolato da ormai due anni dopo l’avventura al Vasco da Gama, ha deciso di finirla qui dopo vent’anni ad altissimi livelli tra Europa e Sud America. Ecco il post del Sao Paulo, che ringrazia “O Fabuloso” per quanto ha dato al calcio brasiliano:

Luis Fabiano, você ajudou com gols e na briga. E vamos sempre ser gratos por isso.

Terceiro maior artilheiro de nossa história, com 212 gols, você se despede dos gramados, mas seu nome seguirá ecoando nas arquibancadas do Morumbi e está eternizado no clube. pic.twitter.com/7cQVj4BOmq

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 11, 2021