Ufficiale: Luis Diaz è un nuovo giocatore del Bayern Monaco

30/07/2025 | 10:11:12

Luis Diaz è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Arriva dal Liverpool. Ecco come lo accoglie la società bavarese: Lucho è qui! Il Bayern Monaco ingaggia Luis Díaz.

I Reds lo salutano così: Luis Díaz ha completato il trasferimento a titolo definitivo al Bayern Monaco dopo tre anni e mezzo trascorsi al Liverpool. Il colombiano lascia i Reds dopo aver avuto un ruolo significativo nella conquista di quattro trofei principali dal suo arrivo dal FC Porto, avvenuto all’inizio del 2022, tra cui spicca la vittoria della Premier League nella scorsa stagione. Díaz ha avuto un impatto immediato dopo essere stato acquistato da Jürgen Klopp, mettendo in mostra sin dalle prime apparizioni in maglia Liverpool la sua velocità, tecnica e versatilità in attacco. Nella sua prima mezza stagione con il club, “Lucho” ha segnato sei gol e fornito quattro assist in 26 presenze, contribuendo alla rincorsa dei Reds verso uno storico quadruplete. Ha giocato da titolare in entrambe le finali di Wembley, dove il Liverpool ha conquistato Carabao Cup ed Emirates FA Cup ai rigori contro il Chelsea.

Foto: insta bayern