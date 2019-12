Ufficiale, Luigi Izzo sarà il nuovo presidente dell’Avellino: Martone direttore generale

Novità importanti giungono da Avellino: dopo la cessione del club al Gruppo IDC avvenuta lo scorso venerdì, quest’oggi la società ha ufficializzato la nomina del nuovo Presidente. Luigi Izzo, imprenditore di Montesarchio, sarà il nuovo numero uno dell’Avellino. Questo il comunicato ufficiale del club: “Trovato l’accordo. Il gruppo Izzo-Circelli, proprietario della Idc srl, società che venerdì 6 dicembre ha rilevato il 100% delle quote dell’Us Avellino 1912, comunica che andrà avanti dando seguito all’investimento compiuto. La carica di presidente sarà rivestita da Luigi Izzo mentre Nicola Circelli sarà il Vice Presidente. Nelle prossime ore seguirà un comunicato nel quale verrà fornito il nuovo organigramma societario e fissata la data di presentazione dei nuovi esponenti del club“.

Successivamente, l’Avellino ha ufficializzato anche la nomina di Aniello Martone come direttore del generale del club. Come si legge nel comunicato, “l’Us Avellino comunica che l’incarico di Direttore Generale sarà affidato ad Aniello Martone. Dopo aver abbandonato la carriera da calciatore, Martone ha subito intrapreso il percorso dirigenziale, cominciando come responsabile del settore giovanile di Arzanese e Paganese. Nel 2014/2015 l’incarico da consulente di mercato per la Sambenedettese e poi, dal 6 dicembre 2016, consulente per la Casertana, in Lega Pro, con la quale ha raggiunto i playoff per tre anni consecutivi”.