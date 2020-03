Ufficiale: l’UEFA non si ferma (per ora), martedì prossimo meeting con le Federazioni

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la UEFA ha comunicato la decisione di continuare, almeno per il momento, con il regolare svolgimento delle Coppe Europee. Per martedì 17 marzo è stata indetta una videoconferenza con i rappresentanti delle Federazioni associate per decidere come affrontare l’emergenza Coronavirus.

Ecco il comunicato integrale:

“Alla luce dei continui sviluppi nella diffusione del COVID-19 in Europa e della mutevole analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità, la UEFA ha invitato oggi rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, per partecipare alle riunioni in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo allo scoppio.

Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA EURO 2020.

Ulteriori comunicazioni saranno effettuate a seguito di tali incontri.”

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020