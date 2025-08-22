Ufficiale: l’Udinese saluta Brenner. E’ un nuovo giocatore del Cincinnati

22/08/2025 | 22:07:54

L’Udinese saluta Brenner, che passa al Cincinnati come comunicato dal club americano: “FC Cincinnati ha acquisito l’attaccante brasiliano Brenner Souza da Silva dal club italiano di Serie A Udinese con la formula del prestito, come annunciato oggi dalla società. Brenner si unirà agli Orange and Blue fino alla fine della stagione 2025, con il club che mantiene un’opzione per rendere il trasferimento definitivo. L’operazione è stata completata prima della chiusura della finestra di trasferimento secondaria della MLS. Nel corso di tre stagioni con il club (2021-23), Brenner ha segnato 27 gol, il terzo miglior bottino nella storia della squadra. Brenner è arrivato per la prima volta a FC Cincinnati il 9 febbraio 2021 come Young Designated Player. La sua carriera con gli Orange and Blue è iniziata con un gol al primo tiro in porta nella gara d’esordio della stagione 2021 contro Nashville SC. Ha chiuso quella stagione con otto gol. Nella stagione successiva, quella del suo rilancio, Brenner ha segnato 18 gol negli ultimi 19 incontri della stagione regolare 2022 della MLS, contribuendo a far qualificare Cincinnati ai playoff per la prima volta nella sua storia in MLS. In coppia con il compagno di squadra Brandon Vazquez, sono diventati i primi due compagni nella storia della lega a segnare almeno 18 gol ciascuno in una singola stagione. I 18 gol segnati rappresentano tuttora il record del club per una stagione regolare della MLS”.

FOTO: Sito Udinese