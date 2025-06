Ufficiale: Luciano Buonfiglio eletto nuovo Presidente del Coni

26/06/2025 | 12:45:18

Il 309° Consiglio Nazionale del CONI è in corso a Roma, presso il Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. In questa sede, Luciano Buonfiglio è stato ufficialmente nominato nuovo presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, segnando una svolta importante nella guida dello sport italiano. Queste le sue prime parole: “Grazie Giovanni (Malagò) per quello che hai fatto in questi 12 anni. Desidero prima di tutto sottolineare la correttezza di Luca Pancalli a cui va il mio affettuoso saluto e non posso non sottolineare la presenza dei membri CIO qui con noi: un valore aggiunto, l’Italia è protagonista nel mondo e loro ci rappresentano. Un abbraccio ai Presidenti delle Federazioni internazionali dobbiamo essere consapevoli delle competenze a questo tavolo e dobbiamo impegnarci ad arrivare nei board internazionali, solo se ci sei puoi essere protagonista. Ora ci aspettano i fatti, andremo ad eleggere una Giunta particolarmente importante. Vi invito a votare con il cervello ancor prima del cuore.

Foto: sito Coni