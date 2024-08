Ufficiale: Lucescu è il nuovo ct della Romania

Mircea Lucescu torna in pista a 79 anni: è il nuovo commissario tecnico della Romania, dopo che le strade con Edward Iordănescu si sono separate, in seguito all’ultimo Europeo in Germania. Nella passata stagione, Lucescu ha allenato la Dinamo Kiev e torna ora su una panchina che conosce, avendo già allenato la Romani a cavallo fra il 1981 ed il 1986.”Mircea Lucescu è il nuovo allenatore della Nazionale rumena” – scrive la Federazione dal proprio profilo Instagram – “dopo una pausa di 38 anni, Lucescu torna in nazionale, firmando un contratto per un periodo di due anni, con l’obiettivo principale di qualificare la Romania ai Mondiali 2026. Buona fortuna”.

Foto: Instagram Romania