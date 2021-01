Ufficiale: Lucas Piazon si trasferisce allo Sporting Braga

Continuerà in Portogallo l’avventura di Lucas Piazon, ma non con la maglia del Rio Ave ma bensì con quella dello Sporting Braga. Attraverso i propri canali ufficiali, il Braga ha infatti annunciato il tesseramento di Lucas Piazon. Il brasiliano, passato anche in Italia con sporadiche presenze con la maglia del Chievo, è stato richiamato dal Chelsea che lo ha ceduto a titolo definitivo, con un contratto fino al 2025.

Foto: Chelsea sito ufficiale