Ufficiale: Luca Ravanelli al Monza

11/08/2025 | 20:21:25

Luca Ravanelli è un nuovo calciatore del Monza.

Il difensore, che arriva dalla Cremonese, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2027, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Trento il 6 gennaio 1997, dopo l’esperienza nei settori giovanili di Parma e Sassuolo esordisce tra i professionisti con il Padova, con cui conquista subito la Promozione in Serie B nella stagione 2017-18.

All’esordio nel campionato cadetto conferma le sue qualità collezionando 16 presenze e 2 reti.

Nell’estate 2019 si trasferisce in prestito alla Cremonese con cui si conferma uno dei migliori difensori di Serie B e alla terza stagione vive da protagonista la promozione in Serie A.

Nel 2022-23 si ripete nell’esperienza in prestito al Frosinone, in cui e’ uno dei pilastri della squadra che domina il campionato, conquistando il ritorno in Serie A.

La Cremonese lo riporta in grigiorosso nell’estate 2023 e dopo due anni arriva la terza Promozione in A per il difensore che vanta 167 presenze e 7 reti in Serie B.

Esperienza e solidità: Ravanelli e’ pronto a indossare la nuova maglia biancorossa.

Benvenuto Luca!

Foto: x Monza