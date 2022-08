Ufficiale: Luca Parodi approda alla Virtus Entella

Movimenti di mercato in Serie C. Arriva, infatti, l’ufficialità del passaggio del terzino Luca Parodi dall’Alessandria alla Virtus Entella. Lo annuncia lo stesso club ligure: “La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Alessandria per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Parodi (nato a Savona il il 6 aprile 1995).

A Luca un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!”

Foto: Twitter Virtus Entella