Ufficiale: Luca Germoni è un nuovo difensore del Sudtirol

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Germoni. Il 24enne, difensore-terzino sinistro svincolato, si è legato al club biancorosso con un contratto fino al 30 giugno 2022. Nel corso della stagione agonistica 2020-2021, ha disputato un incontro in serie B con la casacca della Reggiana, che a gennaio lo ha poi girato in prestito al Como, compagine che ha conquistato il successo nel girone A di serie C al termine della stagione regolare guadagnando l’accesso diretto alla serie cadetta.