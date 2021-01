Luca Germoni sarà un giocatore del Como fino al termine della stagione. Difensore esterno sinistro, arriva ai lariani in prestito dalla Reggiana. Classe 1997, in carriera ha collezionato oltre 50 presenze in Serie B ed è stato protagonista in Serie C con le maglie di Virtus Entella e Juve Stabia.

Foto: logo Como Facebook ufficiale