Ufficiale: Luca Ercolani è un nuovo difensore del Catania

Gran colpo del Catania, che si assicura il difensore centrale Luca Ercolani. Il classe 1999, che era svincolato dopo l’esperienza al Carpi, ha firmato un contratto annuale. Di seguito la nota del club siciliano:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ercolani, nato a Ravenna il 25 novembre 1999. Appena quindicenne, il difensore centrale passò dal Forlì al Manchester United, completando nel club inglese una crescita calcistica che, dopo le esperienze con l’Under 18 e l’Under 19 (con otto presenze nella prestigiosa UEFA Youth League) lo vide approdare alla formazione Under 23, allenandosi spesso con la prima squadra. Ercolani, che ha disputato 5 gare con l’Italia Under 20, ha indossato nel 2020/21 la maglia del Carpi. Giunto a Torre del Grifo, l’atleta romagnolo manifesta il suo entusiasmo: “Catania mi è sempre piaciuta moltissimo, fino al mese scorso ero qui per un periodo di vacanza. La città è straordinaria ed io seguivo con grande simpatia i rossazzurri già negli anni in Serie A: è una piazza bellissima perché molto calorosa e per me si tratta di un’opportunità enorme. Dopo lo svincolo dal Carpi, quando è giunta la proposta non ho avuto alcun dubbio. Darò il meglio di me. Ringrazio la società e il direttore Pellegrino, sono stato accolto splendidamente e in queste prime ore ho scoperto un centro sportivo fantastico, tra i migliori in Italia. Conosco mister Baldini fin dai tempi in cui io ero nelle giovanili del Manchester United e lui alla guida della Juventus Primavera, mi ha sempre manifestato una certa stima. Il neo-rossazzurro ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione a favore del nostro club per la stagione 2022/23”.

Foto: Instagram Ercolani