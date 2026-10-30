Ufficiale: Luca Bruno nuovo giocatore della Reggina

30/10/2026 | 13:54:47

La Reggina ufficializza l’acquisto a titolo definitivo di Luca Bruno: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Bruno. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Brescia, squadra della propria città natale, il difensore centrale classe 1996 ha disputato cinque campionati in serie C, per un totale di circa centotrenta presenze. Al suo attivo anche quattro presenze in B con la Pro Vercelli (stagione 2017/2018). Dal 2021 ad oggi, in serie D, ha indossato le maglie di Trapani, Grosseto, San Marzano e Nissa, vincendo lo scorso anno i playoff di categoria e diventando un punto fermo dei biancoscudati: nel campionato in corso, è sempre stato schierato titolare e spesso capitano. A Luca un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Foto: sito Reggina