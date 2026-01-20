Ufficiale: Loyola nuovo giocatore del Pisa

20/01/2026 | 16:47:46

Il Pisa annuncia l’acquisto di Loyola, confermate le nostre indiscrezioni, la nota ufficiale dei toscani: “Felipe Loyola continuerà la sua carriera al Pisa, in Italia. L’operazione è stata realizzata con un prestito della durata di 6 mesi, con un onere di € 1.300.000 e un bonus di € 200.000 per gli obiettivi. Ha inoltre un obbligo di acquisto di € 5.500.000 per il 70% del pass, nel caso in cui partecipi a 5 partite con la sua nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, quotata a € 4.250.000. Buona fortuna per il futuro, Pipe!”

foto insta loyola