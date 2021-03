Ufficiale: Low si dimetterà da ct della Germania dopo l’Europeo

La Federcalcio tedesca ha reso noto che Joachim Löw lascerà l’incarico di commissario tecnico subito dopo gli Europei di questa estate. Una notizia per certi versi sorprendente considerando che il ct è legato alla Mannschaft fino al 31 luglio 2022. 61 anni, Löw ha preso le redini della selezione subito dopo i Mondiali del 2006, raccogliendo il testimone di Jurgen Klinsmann, e portando i tedeschi alla vittoria del loro quarto titolo mondiale nella rassegna iridata del 2014 in Brasile. La sua posizione negli ultimi mesi si è fatta sempre più in bilico dopo le deludenti prestazioni in Nations League che avevano seguito il flop di Russia 2018.

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC — Germany (@DFB_Team_EN) March 9, 2021

Foto: sportfair.it