Ufficiale: Lorenzo Pinzauti è un nuovo giocatore del Lecco

Il Lecco piazza il colpo in attacco, acquistando Lorenzo Pinzauti a titolo definito. L’attaccante ha firmato un contratto biennale. A darne l’annuncio la società tramite un comunicato sul sito ufficiale.

Questo il comunicato. “Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo di Lorenzo Pinzauti, che ha firmato un contratto biennale. Pinzauti è un attaccante centrale classe 1994 cresciuto nel Jolly Montemurlo e passato poi nelle fila di Tuttocuoio, Pontedera, Teramo, Novara e Pistoiese. In carriera ha totalizzato 51 gol, 17 assist e ha collezionato più di 170 presenze fra campionato, coppa, playoff e playout di Serie C, che testimoniano la sua esperienza ed affidabilità. Benvenuto a Lecco, Lorenzo, ti aspettiamo in campo al Rigamonti-Ceppi con la maglia bluceleste addosso!

