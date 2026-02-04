Ufficiale: Lorenzo Giani nuovo capo scout della Fiorentina
04/02/2026 | 21:08:39
“ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell’ Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni”.
Foto: logo Fiorentina