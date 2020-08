Ufficiale: Lorenzo Babbi al Piacenza

“Il Piacenza Calcio 1919 è lieto di comunicare di aver perfezionato un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per Lorenzo Babbi. Il giocatore arriva in biancorosso con la formula del prestito secco. Lorenzo, nato a Ravenna classe 2000, è alla prima stagione nei senior dopo le giovanili con le maglie di Cesena, Atalanta e Spal dove nell’ultima stagione, nel campionato Primavera 2, ha chiuso con 8 gol in 16 presenze”, questo il comunicato del club biancorosso in merito al nuovo arrivato.