Ufficiale: Lorenzo Amatucci è un nuovo giocatore dell’R.C. Deportivo

09/07/2026 | 10:16:32

Lorenzo Amatucci è ufficialmente un nuovo giocatore dell’R.C. Deportivo. Il talento classe 2004 lascia a titolo definitivo la Fiorentina per accasarsi al club spagnolo. Il club galiziano ha annunciato il suo arrivo con un comunicato sui propri canali ufficiali: “Lorenzo Amatucci (Arezzo, 5 febbraio 2004) è un nuovo calciatore dell’RC Deportivo. Il centrocampista italiano si unirà al club biancoblu per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione in LaLiga EA Sports. Amatucci arriva al Depor dopo un’eccellente esperienza all’UD Las Palmas, dove si è affermato come uno degli elementi più impiegati da Luis García. Il mediano ha collezionato 42 presenze ufficiali e servito quattro assist, confermando la propria crescita e costanza nel calcio professionistico. Cresciuto nel vivaio dell’ACF Fiorentina, il nuovo acquisto si è messo in luce nel campionato Primavera prima di proseguire il suo percorso di crescita nella Serie B italiana. Tra le file della US Salernitana (stagione 2024-25) e successivamente della Ternana (annata 2025-26), ha totalizzato 52 partite e tre gol nella categoria. Già nazionale italiano nelle categorie Under-18, Under-19 e Under-20, Amatucci vanta 24 presenze con le selezioni giovanili del suo Paese, un curriculum che testimonia il potenziale di un calciatore destinato a crescere ancora. Con questo ingaggio, l’RC Deportivo arricchisce la rosa con un centrocampista dotato di ottime doti di regia, visione di gioco, intensità in fase difensiva ed esperienza nel calcio italiano“.

Foto: X RC Deportivo