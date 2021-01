Luca Lombardi si trasferisce al Teramo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.

Il giovane centrocampista classe 2002 era arrivato a Monza un anno fa dalla Recanatese, entrando a far parte della Prima Squadra, con cui ha debuttato tra i professionisti in Coppa Italia in Pordenone-Monza dello scorso 27 ottobre.

Foto: Logo Teramo