L’Olympiacos, tramite i profili social, ha annunciato l’arrivo a parametro zero dell’attaccante marocchino Youssef El-Arabi. Il classe 1987 si è svincolato dopo tre anni all’Al-Duhail. Per lui è un ritorno in Europa: aveva già indossato le maglie di Caen e Granada. Contratto triennale per lui.

Foto Twitter Olympiacos