Ufficiale: Logan Gaspar è un calciatore del Benevento
06/07/2026 | 13:37:12
Il Benevento ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Logan Gaspar Queiroz de Freitas dal AFC America RJ.
Questo il comunicato:
“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC America RJ per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Logan Gaspar Queiroz de Freitas.
Il calciatore brasiliano, classe 2006, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2029“.
Foto: sito Benevento