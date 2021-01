Ufficiale: Lodi saluta la Triestina

Ciccio Lodi saluta la Triestina. Ecco la nota del club: “U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Francesco Lodi. Dopo 29 presenze condite da due reti, si separano quindi le strade dell’Unione e del centrocampista classe ’84. A Francesco va il ringraziamento per l’impegno messo quotidianamente a disposizione della causa alabardata e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della vita in campo e fuori dal campo, con all’orizzonte l’opportunità di scrivere avvicinandosi a casa un’altra pagina della sua prestigiosissima carriera. Buona fortuna, Ciccio!”.

Foto: alfredopedulla.com