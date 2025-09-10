Ufficiale: Mandanda, storico portiere dell’OM, si ritira dal calcio giocato

10/09/2025 | 18:56:35

A 40 anni, dopo la fine dell’esperienza a Rennes, lo storico portiere dell’OM (613 presenze, record) Steve Mandanda ha scelto di dire basta al calcio professionistico, come ha confidato a L’Équipe. Di seguito le parole dell’ex portiere della nazionale francese: “Ho avuto bisogno di prendermi del tempo per accettarlo, perché non è semplice, ma sì, smetto. Ho riflettuto a lungo, anche perché ho ricevuto molte chiamate (Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier), ma ho detto no ogni volta”.

Foto: Instagram Rennes

