Ufficiale: lo Sporting Lisbona esonera Rui Borges. E ora aspetta Fonseca

01/11/2026 | 23:48:04

Lo Sporting Lisbona si separa da Rui Borges e aspetta Fonseca. Il comunicato: “Lo Sporting Club de Portugal informa di aver incontrato questo pomeriggio Rui Borges, allenatore della prima squadra, e che sono iniziate le discussioni per la risoluzione del suo contratto. Tiago Fernandes assume, con effetto immediato, la guida tecnica ad interim della squadra. Lo Sporting CP annuncerà a breve il nome del nuovo allenatore della prima squadra”.

Foto: Instagram Milan

