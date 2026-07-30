Ufficiale: lo Spezia risolve il contratto con il tecnico D’Angelo
30/07/2026 | 13:44:58
Lo Spezia rende nota la risoluzione del contratto con l’ex allenatore Luca D’Angelo.
Il comunicato degli spezzini: “Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore Luca D’Angelo al Club di via Melara.
Allo stesso tempo, il Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto anche per Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora, membri dello staff tecnico dell’allenatore pescarese
A loro, i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.
Foto: Sito Spezia