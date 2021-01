Ufficiale: lo Spezia annuncia l’arrivo di Saponara

È arrivata l’ufficialità: Riccardo Saponara è un nuovo giocatore dello Spezia. Arriva in Liguria in prestito con diritto di riscatto, come annunciato dallo stesso club spezzino con un comunicato comunicato: “Riccardo Saponara è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il talentuoso centrocampista arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’ACF Fiorentina. Classe 1991, Saponara arriva in riva al Golfo dei Poeti dopo aver indossato in carriera le maglie di Milan, Empoli, Genoa, Lecce e Sampdoria, oltre a quella dei viola. Centrocampista completo, capace di agire sulla linea mediana, ma anche sulla trequarti e nel tridente d’attacco, Saponara è ora pronto a mettere la propria fantasia al servizio delle Aquile con indosso la maglia numero 23.

Benvenuto Riccardo”.

Foto: Logo Spezia