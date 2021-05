Ufficiale: lo Spezia annuncia la separazione con Meluso

Con un comunicato ufficiale, lo Spezia ha annunciato la separazione con il direttore Meluso: “Lo Spezia Calcio e il Direttore Generale dell’Area Tecnica, Mauro Meluso, comunicano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente e anticipatamente il proprio rapporto lavorativo. Il Club ringrazia Meluso per la serietà, la professionalità e la dedizione dimostrate nel suo anno alla guida dell’area tecnica dello Spezia, qualità decisive per il raggiungimento della prestigiosa salvezza in Serie A, ottenuta allestendo in poco tempo una formazione competitiva. A Mauro, vanno i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non”.

