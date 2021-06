Ufficiale: lo Shakhtar di De Zerbi accoglie Pedrinho dal Benfica per 18 milioni di euro

Con un comunciato il Benfica ha reso noto che Pedrinho è andato allo Shakhtar Donetsk alla corte di De Zerbi: “Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 248-A del Codice dei valori mobiliari portoghese, di aver raggiunto un accordo con l’FC Shakhtar Donetsk per la cessione di tutti i diritti del calciatore Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho), per l’importo di € 18.000.000 (diciotto milioni di euro), previo accordo con le visite mediche e la sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo. Si informa inoltre che il Benfica SAD non avrà alcun addebito per i servizi di intermediazione e si farà carico del meccanismo di solidarietà relativo a tale trasferimento”.

Foto: Twitter Benfica