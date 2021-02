Ufficiale: lo Schalke 04 blinda Hoppe. Contratto fino al 2023

Lo Schalke 04 blinda Matthew Hoppe. Il talentuoso 19enne statunitense, autore della tripletta che fino ad oggi ha portato all’unica vittoria in campionato della squadra biancablu, ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi al club fino al 2023. L’attaccante ha realizzato 5 reti in 9 partite rivelandosi come unica nota positiva nella stagione disastrosa dei Knappen.

Good morning, America! 😉 MATTHEW HOPPE HAS SIGNED HIS FIRST PROFESSIONAL CONTRACT 💙🇺🇸 🚨 #Hoppe2023 🚨 pic.twitter.com/xOlqkM03jq — Schalke 04 USA🇺🇸 (@s04_us) February 1, 2021





Foto: twitter schalke 04