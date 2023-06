Ufficiale: lo Schalke 04 acquista Paul Seguin dall’Union Berlino

Lo Schalke 04 rafforza il suo centrocampo Il club tedesco ha ufficializzato l’arrivo di Paul Seguin dall’Union Berlino. Il centrocampista ha 28 anni e ha firmato un contratto fino alla stagione 2025/2026. Indosserà il numero 7. Il comunicato del Club: “Siamo lieti di essere riusciti a portare Paul allo Schalke. È molto versatile nella sua posizione, sia in attacco che in difesa. Ha una buona conoscenza del gioco e sarà in grado di creare situazioni offensive promettenti con la sua forte capacità di passaggio”, ha spiegato il direttore sportivo André Hechelmann. “Paul ha una buona consapevolezza degli spazi e delle corse, quindi creerà buone opportunità per noi dal profondo. Queste sono esattamente le qualità di cui avremo bisogno per creare e sfruttare le occasioni da gol. Sa cosa significa affrontare la pressione di una battaglia per la promozione e fare il salto in Bundesliga dai tempi del Fürth”, ha detto l’allenatore Thomas Reis. Anche Paul Seguin non vede l’ora di venire a Gelsenkirchen: “La dirigenza ha spiegato l’interessante percorso che vorrebbe intraprendere nei colloqui e sto cercando di intraprenderlo con la squadra qui allo Schalke. Non vedo l’ora di giocare di fronte agli appassionati tifosi di S04 nello stadio”. Pronto a lottare per la promozione” Segue una descrizione del giocatore: “Seguin ha segnato un gol e raccolto tre assist per l’Union Berlin la scorsa stagione, in una stagione in cui i berlinesi si sono assicurati la Champions League. Nato a Magdeburgo, Seguin è passato alla FCU nell’estate del 2022 da Greuther Fürth. Durante la sua permanenza all’SpVgg, il centrocampista ha guadagnato la promozione in Bundesliga dopo una stagione 2020/21 stellare. L’ex nazionale tedesco Under 21 ha trascorso la sua carriera giovanile all’1. FC Lok Stendal, prima di trasferirsi al VfL Wolfsburg, dove ha esordito in Bundesliga. Ha trascorso la stagione 2017/18 in prestito alla Dynamo Dresden”.

Foto: Sito Schalke04