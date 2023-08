Il difensore Valentino Livramento è un nuovo giocatore del Newcastle, che lo ha preso a titolo definitivo dal Southampton. Per il giocatore contratto di cinque anni. A darne notizia è stata la squadra allenata da Eddie Howe con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, nel quale, però, non viene rivelato quanto ha pagato il Newcastle per strappare il giocatore inglese al Southampton.

Foto: sito Newcastle