Ufficiale: Liverpool, van Dijk rinnova fino al 2027

Virgil van Dijk ha firmato oggi un nuovo contratto con il Liverpool FC per prolungare il suo tempo con il club oltre la stagione 2024-25. Il giocatore olandese ha rinnovato il proprio accordo col club per altri due anni.

“Sono molto felice, molto orgoglioso”, ha detto Van Dijk ai canali ufficiali del club, “Ci sono così tante emozioni ovviamente che mi passano per la testa in questo momento. È una sensazione di orgoglio, è una sensazione di gioia. È semplicemente incredibile. Il viaggio che ho fatto finora nella mia carriera, poterlo prolungare altri due anni in questo club è incredibile e sono così felice.”

Virgil van Dijk has today signed a new contract with the Reds to extend his time with the club beyond the 2024-25 season 🙌😀

— Liverpool FC (@LFC) April 17, 2025