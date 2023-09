Kostas Tsimikas e il Liverpool, ancora avanti insieme. I Reds hanno annunciato nelle scorse ore il rinnovo di contratto del terzino greco, arrivato in Inghilterra nell’estate del 2020 dall’Olympiacos. Tsimikas si lega ai Reds fino al giugno 2027 .

Questa la nota del club:

Kostas Tsimikas has signed a new long-term contract with #LFC 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2023