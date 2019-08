Ufficiale: Liverpool, tesserato il portiere Lonergan dopo lo stop di Alisson

Il Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver tesserato Andy Lonergan, portiere classe 1983 che ha già svolto la preparazione precampionato agli ordini di Jurgen Klopp. Pertanto, per far fronte all’infortunio di Alisson, i Reds hanno promosso Adrian come primo e ingaggiato Lonergan che è già stato inserito nella lista dei convocati per la Supercoppa Europea.

Foto: Liverpool Twitter