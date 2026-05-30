Ufficiale: Liverpool-Slot si separano

30/05/2026 | 13:40:45

Finisce la storia d’amore tra il Liverpool ed Arne Slot, il mister olandese abbandona i Reds, che ora andranno alla ricerca di un nuovo allenatore. Ecco le parole della squadra inglese: “Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo ruolo di allenatore con effetto immediato e che il processo di nomina del successore è in corso. Entrato nel club nel giugno 2024, Arne ha conquistato il 20° titolo nella sua prima stagione da allenatore, chiudendo la campagna 2024-25 come Manager dell’anno della LMA dopo aver guidato la squadra anche alla finale della Coppa Carabao e agli ottavi di finale di Champions League. Successivamente ha raggiunto la qualificazione alla Champions League per la seconda stagione consecutiva nel 2025-26, quando anche i Reds hanno raggiunto i quarti di finale della stessa competizione. In una dichiarazione congiunta, la proprietà del Liverpool ha sottolineato l’apprezzamento per il successo portato da Arne al club e anche per la leadership dimostrata nei suoi due anni alla guida: «È ovvio che questa sia stata una decisione difficile da prendere per noi come club. Il contributo che Arne ha dato al Liverpool FC nel periodo in cui è stato con noi è stato significativo, significativo e, soprattutto per i tifosi e per noi stessi, di successo. «Pertanto, il nostro apprezzamento per tutto ciò che ha realizzato non potrebbe essere maggiore, soprattutto perché è stato sostenuto da un’etica del lavoro, da una diligenza e da un livello di esperienza che hanno ulteriormente sottolineato la nostra opinione che sia un leader nel suo campo. «Dal momento in cui abbiamo incontrato Arne per la prima volta, è stato subito chiaro che si tratta di una persona che non si limita ad accettare la responsabilità, ma la accetta. Questo è stato evidente quando ha accettato di subentrare come allenatore, quando ci ha guidato verso il titolo di Premier League e per tutta la stagione appena conclusa, quando ha dovuto affrontare sfide e fardelli considerevoli. «Allo stesso tempo, siamo giunti collettivamente alla conclusione che il cambiamento è necessario per consentire al club di continuare ad andare avanti. Ancora una volta, va sottolineato che questa non è una decisione presa alla leggera, tutt’altro. «Vorremmo cogliere l’occasione per esprimere il nostro apprezzamento per Arne, che occuperà sempre un posto speciale nella storia di questa squadra di calcio come allenatore che ha regalato il 20° titolo di campionato al Liverpool. «Questo risultato, reso ancora più straordinario in quanto è arrivato nella sua primissima stagione da allenatore, è stato costruito su un allenatore e una leadership eccezionali ogni giorno. «Ha anche contribuito a guidare il club in uno dei periodi più difficili immaginabili dopo la perdita di Diogo. La compassione e l’umanità che ha dimostrato in tutto quel periodo la dicono lunga su di lui come persona. «Pertanto, non possiamo che augurare ogni bene ad Arne per la prossima fase della sua carriera da allenatore, con la nostra aspettativa che continui ad avere successo. Lo facciamo sapendo che la sua eredità a Liverpool è intatta e diventerà ancora più significativa negli anni e nei decenni a venire. «Tuttavia, la conclusione a cui siamo giunti si basa sulla convinzione che il modo migliore per affrontare la traiettoria della squadra sia un cambio di direzione. Ciò non sminuisce il lavoro svolto da Arne qui, né il rispetto che nutriamo per lui. Né è un riflesso dei suoi talenti. Piuttosto, è indicativo della necessità di un approccio diverso. «Arne parte con la nostra gratitudine, con un titolo di Premier League a suo nome e con la consapevolezza che lui e la sua famiglia saranno sempre i benvenuti ad Anfield»”.

Foto: Twitter Arne Slot